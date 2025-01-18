Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе возбудили дело после пожара в магазине «Светофор»

УФА, 18 янв — РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после крупного пожара в торговом доме в Уфе, где обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Источник: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Магазин «Светофор» в Советском районе города Уфы загорелся в ночь на субботу в 1.39 (мск). В МЧС России сообщали, что огонь охватил 900 «квадратов». Произошло обрушение кровли здания. Распространения огня на соседние строения не было допущено. Пожар локализовали.

«По факту пожара органом дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)», — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий пожара продолжается, на месте ведутся работы по разбору конструкций, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.

МЧС
пожары