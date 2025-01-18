В Уфе возбудили дело после пожара в магазине «Светофор»

Магазин «Светофор» в Советском районе города Уфы загорелся в ночь на субботу в 1.39 (мск). В МЧС России сообщали, что огонь охватил 900 «квадратов». Произошло обрушение кровли здания. Распространения огня на соседние строения не было допущено. Пожар локализовали.