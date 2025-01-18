В Уфе возбудили дело после пожара в магазине «Светофор»

Магазин «Светофор» в Советском районе города Уфы загорелся в ночь на субботу в 1.39 (мск). В МЧС России сообщали, что огонь охватил 900 «квадратов». Произошло обрушение кровли здания. Распространения огня на соседние строения не было допущено. Пожар локализовали.
«По факту пожара органом дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)», — говорится в сообщении.
Ликвидация последствий пожара продолжается, на месте ведутся работы по разбору конструкций, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.