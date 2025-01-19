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Двое водителей большегрузов погибли в ДТП в Иркутской области

ДТП с участием трёх большегрузов произошло около 15 часов дня 18 января на 1258-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Источник: Соцсети

Дорожная авария с участием трёх большегрузов произошла около 15 часов дня на 1258-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» недалеко от города Алзамай Иркутской области. Как сообщили irk.aif.ru в ГУ МВД по региону, водители двух из трёх транспортных средств погибли.

По предварительной информации, грузовик марки «Мерседес», двигавшийся со стороны Иркутска в направлении Красноярска, столкнулся с тягачом «Ситрак», который двигался во встречном ему направлении. Из-за произошедшего большегруз «Вольво», направлявшийся попутно с «Мерседесом», допустил с ним столкновение. В результате 64-летний водитель «Ситрака» и водитель «Мерседеса», личность которого устанавливается, погибли на месте. Мужчина 45 лет, управляющий «Вольво», доставлен в больницу с травмами.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы, движение по федеральной трассе временно ограничено.