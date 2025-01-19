Двое водителей большегрузов погибли в ДТП в Иркутской области

По предварительной информации, грузовик марки «Мерседес», двигавшийся со стороны Иркутска в направлении Красноярска, столкнулся с тягачом «Ситрак», который двигался во встречном ему направлении. Из-за произошедшего большегруз «Вольво», направлявшийся попутно с «Мерседесом», допустил с ним столкновение. В результате 64-летний водитель «Ситрака» и водитель «Мерседеса», личность которого устанавливается, погибли на месте. Мужчина 45 лет, управляющий «Вольво», доставлен в больницу с травмами.