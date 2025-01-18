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После пожара в торговом центре в Уфе возбудили уголовное дело

В МЧС Башкирии возбудили дело об уничтожении имущества.

Источник: Комсомольская правда

По факту пожара в торговом центре «Светофор» на проспекте Октября в Уфе, который произошел в ночь на 18 января, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об уничтожении имущества. В настоящий момент назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, проведены следственные действия.

В МЧС уточнили, что ликвидация последствий пожара продолжается, спасатели продолжают разбирать конструкции.

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