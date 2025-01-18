Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой пожилая женщина погибла в пожаре 18 января

Пожарные спасли семь взрослых и трех детей из пожара в Волжском районе.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Стройкерамике Волжского района под Самарой произошел пожар в многоквартирном доме на улице Школьной. На четвертом этаже дома загорелась квартира, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, — уточнила пресс-служба ведомства.

В пожаре погибла 62-летняя женщина. 66-летний мужчина отравился продуктами горения, но выжил. Также из дома спасли 10 человек: семь взрослых и трех детей.

О пожаре сообщили в 13.51, а потушили в 15.13. На месте работали 15 пожарных-спасателей, в том числе ПСЧ № 158, и четыре единицы техники.

МЧС