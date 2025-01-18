Жильцам взорвавшегося дома в Богородске окажут материальную помощь

Газ взорвался в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарева, 15 накануне вечером. В результате взрыва погибла жительница дома, еще одной потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом. Сотрудники МЧС спасли семь человек и эвакуировали 16 жильцов. В доме были зарегистрированы 27 человек.