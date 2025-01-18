Водитель и пассажир Mercedes, упавшего в Обводной канал, погибли

Ранее 18 января автомобиль вместе с пассажирами ушел под воду Невы в Обводном канале. Машина вылетела в реку после столкновения с внедорожником на перекрестке Обводного и Рыбинской. Местные жители отмечают, что утром на месте аварии не работал светофор. После столкновения с другим автомобилем Mercedes газанул и въехал в канал.