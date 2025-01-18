Водитель и пассажир Mercedes, упавшего в Обводной канал, погибли

Водитель и пассажир Mercedes, упавшего в Обводной канал, из-за аварии — погибли. В машине находились две девушки. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды в Петербурге» в субботу, 18 января.
— Одна из них скончалась в больнице. Другая — на месте ЧП, — рассказал источник «КП-Петербург».
К проверке ДТП присоединилась прокуратура Петербурга. В ведомстве проверят информацию о нерабочем светофоре. После всех процедур прокуроры примут решение о необходимости прокурорского реагирования.
Ранее 18 января автомобиль вместе с пассажирами ушел под воду Невы в Обводном канале. Машина вылетела в реку после столкновения с внедорожником на перекрестке Обводного и Рыбинской. Местные жители отмечают, что утром на месте аварии не работал светофор. После столкновения с другим автомобилем Mercedes газанул и въехал в канал.