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На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие

МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает в субботу газета Pais.

Источник: © РИА Новости

По информации издания, «в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них — серьезные». На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы.

Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.

Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

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