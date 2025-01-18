На испанском курорте подъемник упал с высоты 15 метров, есть пострадавшие

По информации издания, «в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них — серьезные». На данный момент никто не погиб, хотя в настоящее время ведутся спасательные работы.
Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.
Все больницы в этом районе приведены в состояние боевой готовности. На территории задействованы пять вертолетов, а также несколько пожарных машин и машин скорой помощи.