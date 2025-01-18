В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов

«Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты “Концессий водоснабжения” зафиксировали на КНС № 5 в Красноармейском районе», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы, проведен отбор стоков для проведения лабораторных исследований. Станция работает в штатном режиме, угрозы сотрудникам коммунального предприятия и жителям города нет, добавляется в сообщении.