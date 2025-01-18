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В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов

ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружен на канализационной насосной станции (КНС) в Красноармейском районе Волгограда, угрозы коммунальщикам и жителям города нет, сообщают городские «Концессии водоснабжения» в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты “Концессий водоснабжения” зафиксировали на КНС № 5 в Красноармейском районе», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, проведен отбор стоков для проведения лабораторных исследований. Станция работает в штатном режиме, угрозы сотрудникам коммунального предприятия и жителям города нет, добавляется в сообщении.

ЖКХ