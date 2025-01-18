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Подпорная стена рухнула около строящегося дома в Сочи

При обрушении подпорной стены в Сочи никто не пострадал.

Источник: ЧП Краснодар™ — Telegram

Подпорная стена рухнула около строящегося дома в Сочи. Происшествие случилось на улице Есауленко в Хостинском районе.

«Из-за ливневых осадков произошла подвижка грунта. В результате происшествия была повреждена подпорная стена подъездной дороги к дому длиной 30 метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Из-за обрушения стены трехэтажный дом наклонился. Людей вовремя переселили. Шести жителям предоставили места в пунктах временного размещения, сообщили в МЦУ Сочи.

Уточняется, что никто не пострадал. Сети коммуникаций ближайших домов также не нарушены.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Сочи прогнозируют ухудшение погоды.

МЧС