На КНС-5 в Волгограде ликвидировали сброс нефтепродуктов

Напомним, незаконный сброс опасных химических веществ в канализацию был зафиксирован сегодня, 18 января. На место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Именно подобная ситуация стала причиной произошедшего в июле ЧП на КНС-5, жертвами которого стали пять человек.