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На КНС-5 в Волгограде ликвидировали сброс нефтепродуктов

КНС-5 на юге Волгограда вернулась к штатному режиму работы.

С помощью стационарных насосов нефтепродукты, попавшие в стоки, были оперативно перекачены на очистные сооружения, сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения». Благодаря оперативным действиям сотрудников станции не удалось допустить разлива стоков.

— В настоящее время сотрудники ресурсоснабжающей организации совместно с представителями правоохранительных органов проводят осмотр колодцев для определения места несанкционированного слива. Уже определены возможные направления, откуда могли поступить нефтепродукты, — пояснили в компании.

Напомним, незаконный сброс опасных химических веществ в канализацию был зафиксирован сегодня, 18 января. На место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Именно подобная ситуация стала причиной произошедшего в июле ЧП на КНС-5, жертвами которого стали пять человек.

После перекачки опасных стоков на очистные повторные замеры загазованности показали, что все показатели находятся в норме.

Справка. Вентиляционную систему на КНС-5 обновили в 2022 году. Полная реконструкция самого здания станции и всего оборудования запланирована в инвестпрограмме 2025−2026 годов.

ЖКХ