Вместо машины — груда металла: В Ростове водитель Land Rover погиб, протаранив дерево и два столба

Рано утром в субботу, 18 января, на мосту в микрорайоне Александровка в Ростове произошло смертельное ДТП. Погиб водитель внедорожника, столкнувшись сразу с несколькими препятствиями. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.
— В 4:08 на улице Инициативной 40-летний водитель за рулем автомобиля Land Rover, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору городского освещения, — объяснили в Госавтоинспекции. — После чего автомобиль отбросило сначала на дерево, а потом и на следующую опору освещения.
В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, — добавили в региональной ГАИ.