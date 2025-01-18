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Вместо машины — груда металла: В Ростове водитель Land Rover погиб, протаранив дерево и два столба

В Ростове водитель внедорожника погиб при столкновении с двумя столбами и деревом.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром в субботу, 18 января, на мосту в микрорайоне Александровка в Ростове произошло смертельное ДТП. Погиб водитель внедорожника, столкнувшись сразу с несколькими препятствиями. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

— В 4:08 на улице Инициативной 40-летний водитель за рулем автомобиля Land Rover, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору городского освещения, — объяснили в Госавтоинспекции. — После чего автомобиль отбросило сначала на дерево, а потом и на следующую опору освещения.

В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, — добавили в региональной ГАИ.