Вместо машины — груда металла: В Ростове водитель Land Rover погиб, протаранив дерево и два столба

— В 4:08 на улице Инициативной 40-летний водитель за рулем автомобиля Land Rover, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору городского освещения, — объяснили в Госавтоинспекции. — После чего автомобиль отбросило сначала на дерево, а потом и на следующую опору освещения.