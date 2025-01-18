В Выборге арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, исполнителями теракта оказались две пары, которые также причастны к еще нескольким эпизодам диверсионных акций в Ленинградской области. Так, по словам источника, с начала 2025 года они подожгли несколько вышек связи в Выборгском районе Ленобласти.