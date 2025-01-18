В Выборге арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи

«Восемнадцатого января 2025 года Выборгским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Выборгского района Ленинградской области, подозреваемых в совершении 9 января 2025 года в 05 часов 15 минут группой лиц по предварительному сговору преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 п.п. “а, в” УК РФ, а именно террористического акта путем поджога при помощи зажигательной смеси помещения, примыкающего к жилому дому № 39 по пр. Победы Выборга Ленинградской области», — сообщает пресс-служба.
В результате они причинили имущественный вред Фонду помощи участникам специальной военной операции «Выборгский рубеж».
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, исполнителями теракта оказались две пары, которые также причастны к еще нескольким эпизодам диверсионных акций в Ленинградской области. Так, по словам источника, с начала 2025 года они подожгли несколько вышек связи в Выборгском районе Ленобласти.
«Все задержанные наркозависимые лица, которые в поисках денег искали в социальных сетях подработку. В результате с ними связался представитель украинской стороны, который предложил осуществлять поджоги различных объектов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел по террористическим статьям, которые по совокупности предъявленных обвинений могут грозить пожизненным лишением свободы.