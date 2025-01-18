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Четыре человека пострадали в массовой аварии под Тольятти 18 января

Три легковых машины столкнулись в селе Подстепки Ставропольского района.

Источник: ПСС Самарской области

Вечером 18 января под Тольятти произошла массовая авария. В селе Подстепки Ставропольского района возле магазина столкнулись три легковых машины, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

— Для деблокирования пострадавших требовалась помощь спасателей, — прокомментировала пресс-служба учреждения.

В аварии пострадали четыре человека. Их освободили с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и доставили до скорой помощи. Также на месте аварии работали полицейские, которые разбираются во всех обстоятельствах, и сотрудники ПСО № 30.