Вал вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239» показали с высоты

Оперштаб Краснодарского края показал панорамный снимок технического вала вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239». Фото было сделано в субботу, 18 января.
Из-за шторма силой 4 балла конструкцию вокруг кормы укрепили бетонными заграждениями, которые глушат удар волны и не позволяют волнам размывать сооружение.
В оперштабе отметили, что оставшуюся часть вытекших из танкера нефтепродуктов локализовали в одном месте для удобства и быстроты удаления с поверхности воды.
На самом танкере «Волгонефть-239» продолжают подогревать мазут ля последующей откачки.
«По прогнозам специалистов, для того чтобы нефтепродукты достигли нужной температуры, понадобится три дня», — говорится в сообщении.