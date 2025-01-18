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Вал вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239» показали с высоты

Кадры сделаны 18 января.

Источник: Оперативный штаб - Краснодарский край

Оперштаб Краснодарского края показал панорамный снимок технического вала вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239». Фото было сделано в субботу, 18 января.

Из-за шторма силой 4 балла конструкцию вокруг кормы укрепили бетонными заграждениями, которые глушат удар волны и не позволяют волнам размывать сооружение.

В оперштабе отметили, что оставшуюся часть вытекших из танкера нефтепродуктов локализовали в одном месте для удобства и быстроты удаления с поверхности воды.

На самом танкере «Волгонефть-239» продолжают подогревать мазут ля последующей откачки.

«По прогнозам специалистов, для того чтобы нефтепродукты достигли нужной температуры, понадобится три дня», — говорится в сообщении.

экология