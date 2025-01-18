Автомобиль въехал в супермаркет под Иркутском

В микрорайоне Берёзовый (посёлок Маркова Иркутского района) вечером 18 января в супермаркет въехал автомобиль Toyota Corolla Fielder. Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, по предварительным данным, 44-летний водитель при выезде с парковки не справился с управлением и столкнулся со стоящим за ним автомобилем. Затем он протаранил входные двери супермаркета и выкатился в торговый зал.