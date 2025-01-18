Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках

На встрече с Хинштейном жителей приграничья Курской области интересовали вопросы выдачи сертификатов, а также выплаты в связи с потерей жилья. Хинштейн заявил, что доверяет не всем чиновникам, работающим в Курской области, его слова привел в своем Telegram-канале социальный технолог, военный волонтер и бывший советник экс-губернатора Курской области Роман Алехин.
«По некоторым (чиновникам — ред.) из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе схемы, должны ответить», — говорит Хинштейн в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Секунда».
Ранее Минобороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов, в которые могут отправиться комиссии. По данным муниципалитетов, как минимум, в 16 из них (в четырех районах Курской области) есть дома, разрушенные или поврежденные в результате действий ВСУ.
Пятого декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.