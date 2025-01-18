Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках

«По некоторым (чиновникам — ред.) из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе схемы, должны ответить», — говорит Хинштейн в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Секунда».