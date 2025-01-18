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Под Волгоградом дотла сгорел пассажирский автобус

18 января в Камышинском районе Волгоградской области сгорел автобус.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видео, опубликованное в местном паблике, он следовал по маршруту Камышин — Воднобуерачное. Происшествие случилось рано утром 18 января около села Галки. Когда пожарные прибыли, автобус уже вовсю полыхал — от него остался лишь обгорелый «скелет».

Автор видео эмоционально прокомментировала произошедшее.

— Водитель полез за огнетушителем, а уже поздно, все загорелось. Все успели выбежать. Водитель сам чуть не пострадал. За 10 минут все сгорело, да даже за две уже все полыхало, — рассказывает женщина за кадром.

— Правительство виновато, что на таких автобусах ездим, — подытожила она.

В ГУ МЧС пока не прокомментировали происшествие.

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