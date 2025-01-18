В Норильске рабочих получили ожоги при порыве трубопровода

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Двое рабочих получили химические ожоги при порыве трубопровода на Надеждинском металлургическом комбинате в Норильске Красноярского края, пострадавшие находятся в больнице, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, инцидент произошел 16 января в цеху производства нейтрализации серной кислоты Надеждинского металлургического завода. Во время запуска насоса произошел прорыв заслонки трубопровода. В цеху находились три работника, два из которых, в возрасте 26 и 31 года, получили химические ожоги.
«По данному факту следственным отделом по городу Норильск… проводится процессуальная проверка… В настоящее время двое работников предприятия находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.