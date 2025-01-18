«Похитил плащ и новую пару обуви». Минчанин украл ключ от камеры хранения в одном магазине, чтобы вскрыть ячейку в другом

Минчанин украл ключ камеры хранения одного магазина и вскрыл ячейку в другом. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратилась жительница Минска. Она сообщила о том, что неизвестные украли одежду, которую она оставила в камере хранения в магазине. Сотрудники милиции выяснили: после того, как минчанка оставила вещи в камере хранения и пошла за покупками, в магазин пришел 58-летний мужчина. Он и провернул аферу.
Забрав ключ от ячейки в другом магазине, минчанин попытался самостоятельно открыть камеру хранения с таким же номером, однако у него ничего не вышло. Фигурант обратился за помощью к охраннику, сказав, что не может открыть дверцу по причине сломанного замка.
Когда охранник открыл ячейку запасным ключом, житель Минска забрал чужие вещи: плащ, новую пару обуви. После этого он ушел из магазина. Мужчину задержали, похищенные вещи вернули их владельцу. В отношении минчанина заведено уголовное дело.
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