«Похитил плащ и новую пару обуви». Минчанин украл ключ от камеры хранения в одном магазине, чтобы вскрыть ячейку в другом

В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратилась жительница Минска. Она сообщила о том, что неизвестные украли одежду, которую она оставила в камере хранения в магазине. Сотрудники милиции выяснили: после того, как минчанка оставила вещи в камере хранения и пошла за покупками, в магазин пришел 58-летний мужчина. Он и провернул аферу.