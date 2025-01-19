С начала года в Приднестровье погибли три человека на фоне энергокризиса

Кроме этого, министерство зарегистрировало 41 возгорание, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Люди массово звонят на горячие линии и ведомственные колл-центры республики, жалуясь на отсутствие электроэнергии или обращаясь за дровами для отопления. С начала года 180 человек обратились в пункты обогрева и временного размещения, следует из данных МВД на сегодня, 18 января.