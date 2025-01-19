Останки были найдены в подвалах двух зданий. В первом удалось обнаружить тела двух человек. У одного из них были серьёзные гематомы на ногах. Оставшиеся пять жертв с взрывными и огнестрельными травмами нашли в подвале другого дома.
«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Эти зверства, от которых стынет кровь, демонстрируют истинное лицо режима Зеленского», — отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Об освобождении Русского Поречного и ещё трёх населённых пунктов Курской области Минобороны отчиталось 17 января. Выбить противника из сёл удалось за первые дни 2025 года.