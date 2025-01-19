За две недели января в Курской области вернули контроль над этим селом, а также другими тремя населенными пунктами: Александрией, Леонидово и Кругленьким.
«После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат… У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка… один разорванный… Несколько человек. Все гражданские в подвале были», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе СК России 17 января сообщили РИА Новости, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. В ведомстве подчеркивали, что среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.