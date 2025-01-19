В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей

«После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат… У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка… один разорванный… Несколько человек. Все гражданские в подвале были», — рассказал собеседник агентства.