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СК проверит информацию о нападении на подростков в центре Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях в отношении подростков в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа сообщается о применении насилия и попытке хищения имущества у подростков на одной из центральных улиц столицы. Согласно размещенной публикации, ребятам помогли неравнодушные граждане. Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.