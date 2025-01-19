СК проверит информацию о нападении на подростков в центре Москвы

«В социальных медиа сообщается о применении насилия и попытке хищения имущества у подростков на одной из центральных улиц столицы. Согласно размещенной публикации, ребятам помогли неравнодушные граждане. Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.