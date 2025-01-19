Разгневанная толпа ворвалась в суд и разнесла здание в отместку за арест Юн Сок Ёля

Разгневанная толпа ворвалась на территорию суда через ворота и ограду, преодолев сопротивление полиции. Затем сторонники мятежника проникли внутрь здания, где начали крушить мебель и остекление, используя огнетушители и другие подручные средства. В ходе беспорядков они выкрикивали имя президента.