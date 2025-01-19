В результате выезда на встречную полосу в Приморье пострадали пять человек

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе Рыбного порта в Находке. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
После получения сообщения о ДТП на место выехали наряд Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.
Причину происшествия предварительно установили. Водитель одного из автомобилей, двигаясь со стороны остановки «Моручилище» в направлении остановки «Рыбный порт», выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.
В результате ДТП в одной машине пострадали водитель и пассажиры, среди которых двое несовершеннолетних. Во второй получила травмы женщина, находившаяся в пассажирском кресле. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.
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