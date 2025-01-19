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Пожилая хабаровчанка обокрала железнодорожную клинику на полмиллиона рублей и отделалась условным сроком

В Хабаровске пожилая женщина-администратор присвоила себе полмиллиона от пациентов железнодорожной клиники.

Источник: ТАСС

Как сообщает транспортная прокуратура Хабаровского края, на протяжении полугода женщина присваивала себе часть доходов от новых пациентов больницы. Она регистрировала их профили и делала отметку об оплате услуг, чтобы врачи видели информацию.

Однако после завершения лечения пациентов администратор просто удаляла их профили и не вносила в реестр, а внесённые клиентские деньги забирала себе, оставляя бухгалтерию в недоумении.

Железнодорожный районный суд признал женщину виновной. Она приговорена к 3 годам лишения свободы условно.