Пожилая хабаровчанка обокрала железнодорожную клинику на полмиллиона рублей и отделалась условным сроком

Как сообщает транспортная прокуратура Хабаровского края, на протяжении полугода женщина присваивала себе часть доходов от новых пациентов больницы. Она регистрировала их профили и делала отметку об оплате услуг, чтобы врачи видели информацию.
Однако после завершения лечения пациентов администратор просто удаляла их профили и не вносила в реестр, а внесённые клиентские деньги забирала себе, оставляя бухгалтерию в недоумении.
Железнодорожный районный суд признал женщину виновной. Она приговорена к 3 годам лишения свободы условно.