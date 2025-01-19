В Выборге по подозрению в поджоге склада арестованы четыре человека

Об избрании меры пресечения подозреваемым сообщила пресс-служба Выборгского городского суда во «Вконтакте». В публикации указано, что 9 января группа лиц при помощи зажигательной смеси подожгла помещение склада. В суде считают, что акт направлен на устрашение населения с целью дестабилизации власти.
Уточняется, что инцидент произошел на складе, который находится в помещении рядом с домом 39 на проспекте Победы в Выборге. Там гуманитарную помощь для участников военной операции собирает фонд «Выборгский рубеж».