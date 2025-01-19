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Пожарные эвакуировали жильцов из горящего барака в Хабаровске

Дом горел на проспекте 60 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

18 января на проспекте 60 лет Октября произошел пожар в доме барачного типа. Из здания эвакуировали четырех человек, пострадавших нет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Возгорание началось в квартире на втором этаже, горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На место прибыли шесть единиц техники и 21 пожарный.

«Ликвидация заняла 50 минут, спасатели провели проливку и разбор деревянных конструкций. Дознаватели проводят проверку и устанавливают причины возгорания», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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