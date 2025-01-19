Житель Алматы едва не попал в трудовое рабство в России

Со слов парня он доверился объявлению, которое всплывало на YouTube. Неделю он работал нормально, но потом понял, что столкнулся с обманом. Парню не возвращали паспорт и не выплачивали обещанную зарплату. С его слов, свобода оказалась под угрозой, а мечты о заработках превратились в кошмар.