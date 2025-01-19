Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Атырау воспитательница пнула ребенка

В частном детском саду «Зейнеп-Амина» воспитательница пнула мальчика, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видео с инцидентом разместил у себя в соцсетях местный общественник Рустем Баязиев. С его слов, он это сделал по просьбе отца мальчика. Мужчина поделился историей инцидента с общественником. По данным издания ATPress.kz, воспитательница отделалась увольнением.

Оказалось, что о пинке мальчик пожаловался дома родителям. Те поначалу не поверили, но родители других детей подтвердили инцидент со слов своих детей. Тогда отец мальчика потребовал видео у администрации сада. Видео ему предоставили спустя два дня.

Теперь родитель боится, что обидчица его сына избежит наказания. Тем не менее, в материале говорится о выяснении полицией всех обстоятельств дела.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.