В Атырау воспитательница пнула ребенка

Видео с инцидентом разместил у себя в соцсетях местный общественник Рустем Баязиев. С его слов, он это сделал по просьбе отца мальчика. Мужчина поделился историей инцидента с общественником. По данным издания ATPress.kz, воспитательница отделалась увольнением.
Оказалось, что о пинке мальчик пожаловался дома родителям. Те поначалу не поверили, но родители других детей подтвердили инцидент со слов своих детей. Тогда отец мальчика потребовал видео у администрации сада. Видео ему предоставили спустя два дня.
Теперь родитель боится, что обидчица его сына избежит наказания. Тем не менее, в материале говорится о выяснении полицией всех обстоятельств дела.
«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.