Жители Безверхово просят оградить их от опасного соседства с тигром

Ранее в Дальнереченском районе Приморья тигр убил рыбака в селе Зимники. Сотрудники Охотнадзора вынуждены были отстрелить опасного хищника, когда он бросился и на них. После первого инцидента зверя пытались отловить, но он упорно не хотел идти к расставленным на него ловушкам. При встрече с машиной Охотнадзора хищник атаковал её, после чего специалисты открыли огонь.