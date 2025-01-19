Жители Безверхово просят оградить их от опасного соседства с тигром

Жителей Хасанского района Приморья вновь беспокоит опасное соседство с тиграми. О конфликте с хищником сообщают жители села Безверхово.
Сообщается, что в населённый пункт зверь заходит уже вторую ночь подряд. Он уже утащил собаку во дворе дома на улице Кедровой.
Предположительно тигр сорвал животную с цепи по дворе и унёс в лес. На месте происшествия местные жители обнаружили следы большой кошки. По их размерам они предполагают, что это был именно тигр, а не леопард.
О конфликтном хищнике уже сообщили в Охотнадзор. Местные жители надеются, что власти сумеют оградить их от опасного соседства.
Ранее в Дальнереченском районе Приморья тигр убил рыбака в селе Зимники. Сотрудники Охотнадзора вынуждены были отстрелить опасного хищника, когда он бросился и на них. После первого инцидента зверя пытались отловить, но он упорно не хотел идти к расставленным на него ловушкам. При встрече с машиной Охотнадзора хищник атаковал её, после чего специалисты открыли огонь.