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Прятал в ботинке: молодой человек украл телефон у знакомого

Житель Хабаровского края пришел в гости и украл у знакомого телефон.

Источник: Комсомольская правда

В Амурском районе задержали 20-летнего мужчину, который украл телефон у своего знакомого. Полицейские нашли подозреваемого, против него заведено уголовное дело. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Местный житель находился в гостях. Во время ссоры у него украли телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого — 20-летнего мужчину, который уже имел проблемы с законом.

«Мужчина признался, что заметил телефон, когда он выпал из кармана потерпевшего. Молодой человек спрятал его в ботинок и ушел», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

Телефон нашли и вернули владельцу. Против подозреваемого открыто уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.