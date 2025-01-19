Прятал в ботинке: молодой человек украл телефон у знакомого

В Амурском районе задержали 20-летнего мужчину, который украл телефон у своего знакомого. Полицейские нашли подозреваемого, против него заведено уголовное дело. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Местный житель находился в гостях. Во время ссоры у него украли телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого — 20-летнего мужчину, который уже имел проблемы с законом.
«Мужчина признался, что заметил телефон, когда он выпал из кармана потерпевшего. Молодой человек спрятал его в ботинок и ушел», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
Телефон нашли и вернули владельцу. Против подозреваемого открыто уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.