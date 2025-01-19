Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной пожара, унесшего три жизни в Свиягино, назвали короткое замыкание

Здание было самовольно подключено к электросети.

Источник: МЧС РФ

Три человека погибли на пожаре в Свиягино в Спасском районе. Трагический инцидент произошёл сегодня.

Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт дежурного пожарной охраны около 2 часов ночи — горела кровля здания.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, в ходе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших — 55-летнего мужчины и двух женщин, личности которых пока устанавливаются.

Площадь пожара, который привёл к обрушению кровли, составила около 70 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки. В ходе проверки пожарные дознаватели установили, что здание было самовольно подключено к электросети.

пожары