Причиной пожара, унесшего три жизни в Свиягино, назвали короткое замыкание

Три человека погибли на пожаре в Свиягино в Спасском районе. Трагический инцидент произошёл сегодня.
Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт дежурного пожарной охраны около 2 часов ночи — горела кровля здания.
По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, в ходе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших — 55-летнего мужчины и двух женщин, личности которых пока устанавливаются.
Площадь пожара, который привёл к обрушению кровли, составила около 70 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки. В ходе проверки пожарные дознаватели установили, что здание было самовольно подключено к электросети.