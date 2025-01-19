В Тайшетском районе частично восстановлено движение после ДТП с большегрузами

Авария произошла около 15:00 18 января на 1258 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что грузовик «Мерседес», двигавшийся со стороны Иркутска в направлении Красноярска, столкнулся с тягачом «Ситрак», который ехал по встречной полосе. Впоследствии произошло столкновение с большегрузом Volvo. В результате ДТП погибли два человека. После столкновения автомобили загорелись.