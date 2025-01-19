Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшетском районе частично восстановлено движение после ДТП с большегрузами

Дорожный затор на участке трассы устранен, организовано реверсивное движение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Движение транспорта частично восстановлено на участке автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе после крупного ДТП с участием с трех большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

— В настоящее время организовано реверсивное движение. Дорожный затор устранен, — говорится в сообщении.

Авария произошла около 15:00 18 января на 1258 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что грузовик «Мерседес», двигавшийся со стороны Иркутска в направлении Красноярска, столкнулся с тягачом «Ситрак», который ехал по встречной полосе. Впоследствии произошло столкновение с большегрузом Volvo. В результате ДТП погибли два человека. После столкновения автомобили загорелись.