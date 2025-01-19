В Шарыпово разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Отмечается, что девочка ушла из дома накануне вечером по адресу: пгт. Дубинино, ул. Солнечная. Ребенок домой пока еще не вернулся.
«Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщите по номерам: 8 (39153) 65701, 8 (923)270−49−07 или 102», — просят в МВД.
Посмотреть фото пропавшей девочки можно в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось о том, что тренер по боксу из Красноярска оказался главой банды, занимавшейся угоном автомобилей.