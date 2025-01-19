В Омске из горящего дома спасли десять человек

В Омске сотрудники МЧС спасли десять человек, включая двух детей, во время пожара в пятиэтажном доме. Возгорание произошло вечером 18 января в квартире на четвёртом этаже дома на улице Камерный переулок — загорелись вещи. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Огонь охватил 50 квадратных метров. В тушении участвовали 30 сотрудников МЧС, было задействовано шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 22:01. Пострадавших нет.
В настоящий момент дознаватели устанавливают причину возгорания.