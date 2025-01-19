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Забытая на плите скорода едва не привела к крупному пожару в Астане

Житель Астаны начал готовить ужин, а затем ушел из дома по делам. О сковороде на работающей плите он забыл. Дым от сгоревшей пищи почувствовали соседи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 18 января 2025 года в одной из многоэтажек района Байконыр, расположенной по улице А. Жубанова.

«Почувствов запах дыма, который исходил от соседней квартиры, жители дома обратились за помощью к спасателям. На звонки и стук никто не открывал, поэтому проникать в квартиру сотрудникам МЧС пришлось через окно, поднимаясь по трехколенной лестнице», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве напомнили:

  • не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;
  • не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;
  • не оставляйте в разогретой сковороде деревянные ложки;
  • наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло — горючая жидкость, способная к самовоспламенению при температуре выше 350 градусов;
  • не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем — это предотвратит разбрызгивание масла;
  • держите электрические кабели подальше от плиты;
  • не заливайте горящее масло водой.

пожары