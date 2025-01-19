Забытая на плите скорода едва не привела к крупному пожару в Астане

«Почувствов запах дыма, который исходил от соседней квартиры, жители дома обратились за помощью к спасателям. На звонки и стук никто не открывал, поэтому проникать в квартиру сотрудникам МЧС пришлось через окно, поднимаясь по трехколенной лестнице», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.