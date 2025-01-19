Забытая на плите скорода едва не привела к крупному пожару в Астане

Инцидент случился 18 января 2025 года в одной из многоэтажек района Байконыр, расположенной по улице А. Жубанова.
«Почувствов запах дыма, который исходил от соседней квартиры, жители дома обратились за помощью к спасателям. На звонки и стук никто не открывал, поэтому проникать в квартиру сотрудникам МЧС пришлось через окно, поднимаясь по трехколенной лестнице», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.
В ведомстве напомнили:
- не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;
- не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;
- не оставляйте в разогретой сковороде деревянные ложки;
- наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло — горючая жидкость, способная к самовоспламенению при температуре выше 350 градусов;
- не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем — это предотвратит разбрызгивание масла;
- держите электрические кабели подальше от плиты;
- не заливайте горящее масло водой.