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По вине молодых водителей на Южном Урале в 2024 году произошло 243 ДТП

По вине молодых водителей в Челябинской области в 2024 году произошло 243 дорожно-транспортных происшествия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Речь идет о тех, чей стаж управления составляет менее двух лет.

«В прошлом году по вине начинающих водителей зарегистрировано 243 ДТП, в которых 362 человека получили ранения и 20 погибли», — говорится в региональной Госавтоинспекции.

Среди основных причин автоаварий называются нарушения очередности проезда (21,8%) и правил проезда пешеходных переходов (16,5%), превышение установленной скорости (14,4%), неправильный выбор дистанции и бокового интервала (13,6%).

«Не всегда учитываются погодные условия: водители забывают, что на скользкой, заснеженной или влажной дороге тормозной путь увеличивается в разы, управление может выйти из-под контроля, особенно если за рулем человек, не имеющий опыта вождения», — говорится в комментарии.