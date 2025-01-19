По вине молодых водителей на Южном Урале в 2024 году произошло 243 ДТП

«Не всегда учитываются погодные условия: водители забывают, что на скользкой, заснеженной или влажной дороге тормозной путь увеличивается в разы, управление может выйти из-под контроля, особенно если за рулем человек, не имеющий опыта вождения», — говорится в комментарии.