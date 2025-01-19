По вине молодых водителей на Южном Урале в 2024 году произошло 243 ДТП

Речь идет о тех, чей стаж управления составляет менее двух лет.
«В прошлом году по вине начинающих водителей зарегистрировано 243 ДТП, в которых 362 человека получили ранения и 20 погибли», — говорится в региональной Госавтоинспекции.
Среди основных причин автоаварий называются нарушения очередности проезда (21,8%) и правил проезда пешеходных переходов (16,5%), превышение установленной скорости (14,4%), неправильный выбор дистанции и бокового интервала (13,6%).
«Не всегда учитываются погодные условия: водители забывают, что на скользкой, заснеженной или влажной дороге тормозной путь увеличивается в разы, управление может выйти из-под контроля, особенно если за рулем человек, не имеющий опыта вождения», — говорится в комментарии.