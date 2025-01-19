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В Уфе автомобиль скорой помощи с пациентом попал в ДТП

В Уфе автомобиль скорой помощи с пациентом попал в ДТП.

Накануне в Уфе произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, авария случилась в шестом часу вечера на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева.

По предварительным данным, 50-летний водитель «ГАЗели» (скорой медицинской помощи), который двигался с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с «Cитроен».

В результате дорожного происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

Пострадавших нет. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в ведомстве, в салоне скорой медицинской помощи находился пациент, которого экстренно везли в больницу.