В Уфе автомобиль скорой помощи с пациентом попал в ДТП.

Накануне в Уфе произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, авария случилась в шестом часу вечера на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева.
По предварительным данным, 50-летний водитель «ГАЗели» (скорой медицинской помощи), который двигался с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с «Cитроен».
В результате дорожного происшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Пострадавших нет. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в ведомстве, в салоне скорой медицинской помощи находился пациент, которого экстренно везли в больницу.