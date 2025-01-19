Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования ЧП в Богородске

Глава СКРФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва газа в Богородске, сообщает силовое ведомство по Нижегородской области.
ЧП случился 17 января, где на улице Огарева в двухэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси.
В результате инцидента одна жительница погибла, другую доставили в больницу с отравлением угарным газом.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности».