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«Был настоящим защитником»: в Башкирии проводили в последний путь Рафиса Исхужина

В Башкирии похоронили 42-летнего участника СВО из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии в деревне Истамгулово похоронили участника СВО Рафиса Искужина. О гибели ефрейтора сообщили в районной администрации.

Известно, что 42-летний сельчанин подписал контракт с Минобороны в 2023 году. Погиб мужчина в ходе боевых действий в январе этого года.

По словам близких, Рафис Искужин был патриотом своей страны и отзывчивым человеком. Его личные качества в прощальной речи отметил первый заместитель главы районной администрации Алик Салахутдинов.

— Рафис Раифович был настоящим защитником своей страны. В памяти родных, друзей, земляков он останется отзывчивым, трудолюбивым, мужественным человеком, — сказал он.

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