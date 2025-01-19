Смертельное ДТП в Алматы: автомобиль сбил женщину, врезался в столб и перевернулся

«Молодой человек выехал на северную обочину дорогу, где налетел на бордюр. Затем выехал на тротуар и сбил 39-летнюю женщину. После чего автомобиль врезался в опору рекламного щита и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции.