Челябинская пенсионерка решила инвестировать в акции российского предприятия и лишилась денег

Женщин не смутило, когда «консультант» сказал, что необходимо оформить кредит в 375 тысяч рублей и перевести их на инвестиционный счёт, что женщины и сделали. Однако прибыли подруги так и не получили, а вернуть деньги не смогли. После этого они обратились в полицию. Ущерб составил 875 тысяч рублей.