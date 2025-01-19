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Челябинская пенсионерка решила инвестировать в акции российского предприятия и лишилась денег

В Златоусте мошенники убедили 62-летнюю женщину инвестировать в акции российского предприятия. Женщина не только взяла кредит и отдала свои деньги злоумышленникам, но и убедила сделать также свою подругу. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник: Pchela.News

Пенсионерка увидела в интернете рекламу известного российского предприятия, предлагавшего инвестировать в акции. Женщина внесла первый «вклад» в размере 11 тысяч рублей. Через пару месяцев она увидела прибыль в 23 тысячи рублей.

— Злоумышленники позволили пожилой женщине обналичить деньги, тем самым усыпив ее бдительность и заставив поверить в легальность заработка. В дальнейшем жительница Златоуста согласилась на предложение аферистов о более серьёзном вложении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Женщина оформила кредит на 500 тысяч рублей, и перевела деньги в «акции». Однако вывести прибыль она уже не смогла. Мошенники убедили пенсионерку, что нужна помощь третьего лица, у которого чистая кредитная история. Для этого женщина уговорила свою подругу стать участницей финансовой операции.

Женщин не смутило, когда «консультант» сказал, что необходимо оформить кредит в 375 тысяч рублей и перевести их на инвестиционный счёт, что женщины и сделали. Однако прибыли подруги так и не получили, а вернуть деньги не смогли. После этого они обратились в полицию. Ущерб составил 875 тысяч рублей.