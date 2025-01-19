Частный медцентр на Южном Урале обвинили в незаконной деятельности, делом занялся СКР

«В июле прошлого года 38-летняя местная жительница обратилась в частную медицинскую организацию, где ей провели операцию по установке имплантантов в нижнюю челюсть. В дальнейшем в связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована», — говорится в комментарии СУ СКР по Челябинской области.