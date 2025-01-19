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Частный медцентр на Южном Урале обвинили в незаконной деятельности, делом занялся СКР

Частный медцентр на Южном Урале обвинили в незаконной деятельности — делом занялся Следственный комитет России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Atikah Akhtar/CC0

Следователем регионального управления ведомства возбуждено дело по факту незаконного осуществления медицинской деятельности с причинением вреда здоровью (часть 1 статьи 235 УК РФ).

Название клиники не уточняется, профиль — стоматологические услуги.

«В июле прошлого года 38-летняя местная жительница обратилась в частную медицинскую организацию, где ей провели операцию по установке имплантантов в нижнюю челюсть. В дальнейшем в связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована», — говорится в комментарии СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователем запрошена медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», — добавили в ведомстве.

медицина