Норовирусная инфекция стала причиной массового отравления в санатории Башкирии

В прокуратуре Башкирии назвали причину массового отравления в санатории Аскинского района. Напомним, у несколько постояльцев здравницы пожаловались на недомогание и обратились за медицинской помощью.
По данным ведомства, причиной ухудшения состояния отдыхавших стал норовирус.
— Все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и находятся под медицинским наблюдением, — добавили в ведомстве.
Сейчас в санатории работают сотрудники прокуратуры и регионального Роспотребнадзора. С поверхностей пищеблока были взяты пробы, также биологический материал был отобран у сотрудников столовой.
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