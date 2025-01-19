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Норовирусная инфекция стала причиной массового отравления в санатории Башкирии

Названа причина массового отравления в санатории в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Башкирии назвали причину массового отравления в санатории Аскинского района. Напомним, у несколько постояльцев здравницы пожаловались на недомогание и обратились за медицинской помощью.

По данным ведомства, причиной ухудшения состояния отдыхавших стал норовирус.

— Все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и находятся под медицинским наблюдением, — добавили в ведомстве.

Сейчас в санатории работают сотрудники прокуратуры и регионального Роспотребнадзора. С поверхностей пищеблока были взяты пробы, также биологический материал был отобран у сотрудников столовой.

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