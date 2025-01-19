В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Двое водителей и один пассажир погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе Новосибирской области. Еще один пассажир получил ранения, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Водитель выехала на полосу встречного движения, где машина столкнулась со встречным легковым автомобилем Lifan под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате оба водителя и пассажир Toyota — мужчина 1982 года рождения — погибли. Еще один пассажир Toyota получил травмы.