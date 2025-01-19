В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

По предварительной информации, женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Водитель выехала на полосу встречного движения, где машина столкнулась со встречным легковым автомобилем Lifan под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате оба водителя и пассажир Toyota — мужчина 1982 года рождения — погибли. Еще один пассажир Toyota получил травмы.