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Житель Забайкалья погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Пожар произошел в многоквартирном доме Читы утром 19 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Неосторожность при курении унесла жизнь жителя Читы. ЧП произошло утром 19 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Забайкальского края.

— Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Генерала Белика. На место выехали спасатели. В процессе тушения пожарные обнаружили 32-летнего мужчину. Он был без сознания, — говорится в сообщении.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. До прибытия пожарных из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пожар ликвидировали на площади пяти квадратных метров. Предварительно известно, что причиной стала неосторожность при курении.