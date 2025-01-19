Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ларищево поступило спасателям 18 января около 7.50. Прибывшими работниками МЧС обнаружен погибшим сын хозяйки дома 1973 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ларищево поступило спасателям 18 января около 7.50. Прибывшими работниками МЧС обнаружен погибшим сын хозяйки дома 1973 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.