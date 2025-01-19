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В Добрушском районе при пожаре погиб мужчина

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ларищево поступило спасателям 18 января около 7.50. Прибывшими работниками МЧС обнаружен погибшим сын хозяйки дома 1973 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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