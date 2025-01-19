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В Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель

Женщина-водитель BMW и подросток пострадали в жестком столкновении с Peugeot и осветительной мачтой в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель «БМВ» и подросток госпитализированы после столкновения с «Пежо» на проспекте Рокоссовского, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла 18 января на столичном проспекте вблизи дома № 49. Установлено, что около 18.30 часов 28-летний водитель «Пежо», перестраиваясь, подбил попутный «БМВ». После столкновения немецкое авто оказалось за пределами проезжей части, где водитель врезалась в осветительную мачту.

После ДТП 40-летнюю водителя «БМВ» и ее 17-летнего пассажира доставили в больницу для обследования.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один.