В Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель

Жесткая авария произошла 18 января на столичном проспекте вблизи дома № 49. Установлено, что около 18.30 часов 28-летний водитель «Пежо», перестраиваясь, подбил попутный «БМВ». После столкновения немецкое авто оказалось за пределами проезжей части, где водитель врезалась в осветительную мачту.