МЧС рассказало о работе по очистке пляжей в Керченском проливе

«В Керченском проливе собранный с пляжей загрязненный песок вывезен. Всего с начала работ: собраны более 168 000 тонн загрязненного грунта; более 129 000 тонн вывезены на площадки временного хранения; свыше 39 000 тонн — на утилизацию», — говорится в публикации.
В акватории Керченского пролива обследовали более 2,9 квадратного километра, около 43 тысяч квадратных метров обработали, при этом использовали почти 4,5 тысячи килограммов сорбента и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости, уточнили в ведомстве.
«В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя: собраны более 16 тонн мазута; использованы 925 килограммов сорбента. У кормы “Волгонефть-239”: собраны почти 14,5 тонны отходов; использованы более 1,8 тонны сорбента», — добавили в МЧС.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме «Волгонефти-239», остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.